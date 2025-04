Zaghafte Annäherung zweier Pfarreien bei der Seelsorge

Die Pfarreien Gurmels und Murten arbeiten an einem gemeinsamen Weg.



Murten|Gurmels | Die Pfarreien Murten und Gurmels arbeiten bei der Seelsorge eigentlich schon zusammen. Zu einer Vereinbarung ist es aber bis jetzt nicht gekommen. Auf Murtner Seite gibt es noch Vorbehalte.

Die Idee steht seit 2010 im Raum. Der damalige Bischof Bernard Genoud sprach schon dazumal von einer Seelsorgeeinheit von mehreren katholischen Pfarreien im Seebezirk. Die Einheit St. Urban – benannt nach der Kapelle in Cressier – sah eine Zusammenarbeit in der Seelsorge der Pfarreien vor, um dem Priestermangel zu begegnen. «Für dieses Anliegen hat es bis heute keine Lösung gegeben», sagte Präsident Imbert Zwahlen an der Pfarreiversammlung Gurmels am Montag letzter Woche. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 23. April 2025.