Zerfetzte Kehrichtsäcke sind vermeidbar

Wer seine Kehrichtsäcke am Vorabend der Abfuhr rausstellt, lockt Tiere an. Die Folgen sind aufgerissene Säcke und auf den Strassen verstreute Abfälle. (Foto: zvg)

Murten | Derzeit erlebt die Stadt Murten eine Littering-Welle. Verantwortlich dafür sind tierische «Picknick-Gäste», die sich in der Nacht ungebeten an den Abfallsäcken gütlich tun.

Dem Murtner Werkhofpersonal bietet sich in letzter Zeit öfters ein wenig erfreuliches Bild auf ihrer morgendlichen Müllabfuhrtour: Mehrere Kehrichtsäcke sind aufgerissen, die Abfälle liegen verstreut auf der Strasse. «Vorletzte Woche war es besonders schlimm», erzählt Stadtschreiber Bruno Bandi. «Durch die Bise hat sich die Bescherung zudem weiträumig verteilt.» Das Werkhofpersonal muss in solchen Fällen zu Besen und Zange greifen und den Kehricht in Kleinarbeit aufsammeln – ein mühsames und mitunter unappetitliches Unterfangen. fko

