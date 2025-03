Ein Kapitel geht zu Ende

Kleine Abteilungen sind für viele junge Ärzte nicht mehr attraktiv als Arbeitsplatz.





Merlach | Die Abteilung für Innere Medizin am HFR-Standort Meyriez zieht im Sommer nach Tafers um. Was sich mit dem Umzug für Personal und Patienten ändert.

Noch läuft der Betrieb auf der Abteilung für Innere Medizin in Meyriez wie gewohnt: Pflegefachkräfte eilen von Zimmer zu Zimmer, Ärzte besprechen Diagnosen. «Wir behandeln hier Patienten mit akuten Erkrankungen, die so schwerwiegend sind, dass sie nicht mehr ambulant behandelt werden können, aber keine Operation benötigen», erklärt Abteilungschefarzt Alexander Koehler. Konkret leiden diese etwa an akuten Infektionen wie Lungenentzündungen, akuter Herzschwäche oder Magen-Darm-Blutungen. Doch bald wird auf dieser Station im vierten Stock des Spitals niemand mehr arbeiten. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 7. März 2025.