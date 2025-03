Zum Jubiläum feierte sich die Fastnacht selbst

Das Siegersujet des Fastnachtsumzugs: «Ir Tümpuwehr isch dr Wurm drin» der Ringmurechutze.





Murten | Gegen Mittag heute Dienstag ist für die allermeisten Narren die Murtner Fastnacht 2025 Geschichte. Man blickt zurück auf vier ereignisreiche, aber auch anspruchsvolle Tage und Nächte.

Es war die Jubiläumsausgabe des traditionsreichen Murtner Anlasses: Zum 75. Mal fand die Fastnacht in einem strukturierten Rahmen statt, und sie ging reibungslos über die Bühne. Zwar sorgte eine kalte Bise für einen eher kühlen Auftakt, aber gerade für den Umzug am Sonntagnachmittag als Höhepunkt drangen Sonnenstrahlen durch und die Temperaturen waren perfekt. Dem Jubiläum zu Ehren fuhr das Prinzenpaar in einem neuen, würdigen Prinzenwagen voraus, gefolgt von zahlreichen Guggen mit ihrer lauten Musik sowie den acht Wagen, welche die Gruppen an vielen Abenden und Wochenenden gebaut hatten. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 4. März 2025.