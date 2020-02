Zum letzten Mal zurück in die 80er

Murten | Niemand wollte sie sich entgehen lassen, die letzte 80s-Party im Hotel Murten. Glück hatte, wer eines der begehrten Tickets ergattern konnte. Schon seit einem Monat war der legendäre Event ausverkauft. Über 600 Partybesucher feierten das Ende von rund zehn Jahren «Back to the 80s». Es war die letzte Veranstaltung des hauseigenen Veranstalters Stage Circle im Saal des Hotels Murten. Die 80er-Jahre-Fans liessen sich trotz Trauer über das Finale der Veranstaltungsreihe die Laune nicht verderben. «Ich tanze schon seit vier Stunden ununterbrochen», sagte eine Besucherin aus Münchenwiler. Bis in die tiefe Nacht groovte das Discopublikum mit Modern Talking, Nena und den Gypsy Kings.

Aliki Eugenidis