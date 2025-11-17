Zum Schlachtjubiläum ein Stedtli voller Flaggen

Durch ein Schülerprojekt soll das Stedtli zum Murtenschlacht-Jubiläum beflaggt werden.



Murten | Die Murtner Altstadt wird im kommenden Jahr anlässlich der 550-Jahr-Feiern der Murtenschlacht durch eine Vielzahl von Flaggen geschmückt. Es handelt sich um ein Projekt der Primarschule.

Ein neues Murtner Wappen mit dem Schloss und darunter dem See, ein anderes mit dem Elefanten als neuem Wappentier oder eines mit einem roten Eidgenossen und einem blauen Burgunder: Dies sind nur einige Beispiele aus einem Workshop von letztem Freitag, wie das Murtner Stedtli im kommenden Jahr beflaggt sein könnte. Das Projekt des Primarschulkreises Region Murten zur Beflaggung ist Teil der Murtner Jubiläumsfeierlichkeiten zu den Burgunderkriegen und wird von der Stadt Murten wie auch vom Unterstützungsverein Grandson-Murten unter anderem finanziell mitgetragen. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 18. November 2025.