Zwanzig Cracks am «Oldies but Goldies»

Traumhaftes Wetter und die Hockeylegenden von Freiburg-Gottéron und des SC Bern in Action aus nächster Nähe zu sehen lockte viele Besucherinnen und Besucher nach Murten. Gottéron-Fans: Nathalie Mast, Lars Berger, Marc Imhof aus Schmitten. Margrit Conrad und Barbara Reinhard aus Langenthal besuchen in der ganzen Schweiz Eishockeyspiele diverser Clubs. Ueli Herren mit Hündin Chini, Sophia und Ilana. Das Outdoor-Buvettenteam: Renate Hügli und Marianne Flühmann. Das OK-Team: Markus Zürcher, Bäggu Lüthi, Marianne Siegenthaler, Stéphane Moret und Roger Ramseier. Es fehlt: Corina Dolder. DJ Jürg Flühmann sorgt für gute Stimmung auf dem Eis und rundherum. Das Indoor-Buvettenteam: Ursula Mummenthey, Ursula Herren, Jörg Mummenthey. Gutgelaunter SC-Bern-Goalie Reto Schürch kurz vor Matchbeginn. Zwei SCB-Spielerlegenden: Stürmer Martin Gerber und Verteidiger Martin Steinegger «Stoney». Gottéron-Torhüter David Aebischer wirft sich in seine Ausrüstung. Die Schiedsrichter Stéphane Chapuisat und Christoph Wieland.



Murten | Bereits zum zwölften Mal fand am 28. Januar 2024 auf der mobilen Eisbahn Murten das «Oldies but Goldies» zwischen Cracks des SC Bern und Freiburg-Gottéron statt. Mindestens eines der sechs folgenden Kriterien muss für dieses Aufgebot erfüllt sein: 500 NLA Spiele, zehn Länderspiele, Schweizer Meister, WM- oder Olympiateilnehmer, Trikot unter dem Hallendach oder Wildcard vom Gastgeber. Pro Mannschaft waren jeweils drei Spieler und deren Goalie auf dem Eis. Insgesamt nahmen zwanzig Spieler teil. Der Eintritt war frei, und die Kollekte ging an die Hockeyschule Morning for Kids.

Sandra Schüpbach