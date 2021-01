116 streben nach einem Gemeinderatssitz

In 14 Gemeinden des Seebezirks wird Anfang März gewählt. Die Publikation der Kandidatenlisten ist Sache der einzelnen Gemeinden



Murten | Anfang März kämpfen 116 Gemeinderatskandidierende um die Gunst der Stimmbevölkerung. In 14 von 17 Gemeinden des Seebezirks finden Wahlen statt. 86 Sitze sind zu vergeben.



Die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindewahlen im Seebezirk sind nun alle offiziell veröffentlicht worden und auf der Website der Freiburger Staatskanzlei einsehbar. Die Eingabefrist endete am Montag. Am 7. März wählen 14 von 17 Gemeinden des Seebezirks ihre Exekutive. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 28. März angesetzt. Die Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach wählen wegen der für 2022 geplanten Fusion erst im September. In der Gemeinde Courtepin finden zudem zum ersten Mal Generalratswahlen statt.

