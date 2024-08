Bundesfeier in Murten

Patricia Meuwly, Sandra Arm, Alexander Reutimann und Peter Zollet von der Stadtpolizei Murten gönnten sich eine Pause Christoph Eggler und Nicole Fankhauser aus Murten Die Gässliguuger aus Murten waren für die Festwirtschaft verantwortlich Rudolf Herren (Gemeinderat Murten – Ressort Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Sport) und Ursula Herren aus Lurtigen Paul und Susanne Wiederkehr aus Courgevaux Ursula Wegmüller und Elisabeth Kistler, beide aus Murten Fred und Ursula Gammenthaler aus Altavilla Doudou und Daniel Schär aus Murten Annette und Felix Dolder aus Murten Julia Hogrefe aus Muri b. Bern mit Dominik Gebhardt aus Basel und Sophie Hogrefe aus Muri b. Bern (Direktorin Murten Classics und Festrednerin) Wie alle Jahre wurde die Feier von der Stadtmusik Murten und den Tambouren Murten musikalisch umrahmt.



Murten | Vergangenen Donnerstag fanden sich wiederum zahlreiche Gäste aus nah und fern beim Hafen in Murten ein, um die traditionelle Bundesfeier zu begehen. Die stimmungsvolle Kulisse am Ufer des Sees, die musikalischen Darbietungen der Stadtmusik und des Tambourenvereins Murten sowie die Festrede von Sophie Hogrefe, Direktorin Murten Classics, bildeten den gebührenden Rahmen zu der Feier. Wie gewohnt markierte das grosse Feuerwerk auf dem See den Abschluss der gelungenen Feierlichkeiten.

Willi Piller