25. Pferdesporttage in Gurmels

Jacqueline Zosso aus Tentlingen konnte mit ihrem Pferd Candyce jede Hürde meistern. Navina Pereira (Vizepräsidentin/Kassierin) aus Gempenach mit Hike SZ. Jolanda Trachsel (OK/Sekretariat) aus Ulmiz mit Enjoy SZ. Pascal Heimberg, Riggisberg, mit Honey und Rea Oppliger, Burgistein, mit Calantha. Rachel Spiegel aus Courtepin, und Vanessa Schopfer aus Onnens. Am Grill: Kurt Bongni, Courtaman. Susanne Waeber, Tanya Widmer und Adrian Schwarz. OK-Präsident Franz Zumbach. Stefanie und Roland Decurtins mit Nakatano und Honey. Jürg Ramseier mit Nella und Ernst Zbinden mit Luzius. Andreas Jungo, Cordast, mit Leïne Anne. Sekretariat: Yannick und Emmanuel Marxer aus Gurmels.



Gurmels | Am 27. und 28. Juli 2024 führten die Pferde-, Fahr- und Sportfreunde des Seebezirkes die 25. Pferdesporttage Gurmels durch. Dem Organisationskomitee war es wichtig, dass alle mitwirken durften; Gross und Klein, Fahrer und Reiter. Das abwechslungsreiche Programm bestand aus Patrouillenritt/-fahrt, Gymkhana (Geschicklichkeitsturnier in einem Parcours, das in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren ist), Holzrücken und Fahren. Im schattenspendenen Küchenzelt wurden frische Getränke, Bratwurst mit Brot, Teigwarensalat, und natürlich auch ein Rösseler-Kaffee angeboten.

Sandra Schüpbach