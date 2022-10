30 Jahre Vielfältigkeit im Athletic Club

Der Vorstand des AC Murten: (v. l.) Thomas Bättig, Jacqueline Gerber, Maria Kafantaris, Gründungspräsident René Fürst, Präsidentin Manuela Brandt, Nadine Pauchard, Robin Buri und Loïc Hess.



Murten | Auch nach 30 Jahren möchte der Athletic Club Murten (ACM) das polysportive Training für Jung und Alt aufrechterhalten. Aus Anlass des Jubiläums hat der «Murtenbieter» mit der heutigen Präsidentin und dem damaligen Gründungspräsidenten über den Verein gesprochen.

Mit Spiel und Spass starteten die Mitglieder des Athletic Club Murten (ACM) am vergangenen Samstag in der Sportanlage Prehl in den grossen Jubiläumstag. Dieses Jahr kann der polysportive Club nämlich auf 30 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Die Mitglieder, die am Jubiläumstag dabei waren, wurden von Manuela Brandt, der Präsidentin des Clubs, dem Gründungspräsidenten René Fürst sowie von Leiterinnen und Leitern des Clubs durch das sportliche Programm begleitet. hb

