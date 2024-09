Der Weg zu ganzjährigverlängerten Öffnungszeiten ist frei

Die verlängerten Ladensöffnunsgzeiten im Murtner Tourismusperimeter gelten in Zukunft ganzjährig.



Murten | Im Tourismusperimeter von Murten können bereits ab diesem Winter die Geschäfte ganzjährig verlängert öffnen. Die Grundlage dazu ist ein vom Generalrat genehmigtes Reglement.

«Es ist ein Upgrade»: So bezeichnete Generalrätin Carole Baschung (Mitte-GLP-EVP und Unabhängige) am Mittwoch an der Sitzung des Stadtparlaments die Ausdehnung der verlängerten Ladenöffnungszeiten in einem definierten Perimeter auf das ganze Jahr. «Es ist ein entscheidender Schritt Richtung Zukunftssicherung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Murten», ergänzte ihre Ratskollegin Liliane Kramer (FDP). uh

