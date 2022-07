Auf der Welle der Beweglichkeit

Patrick Löffel (links) gibt Anweisungen, damit der Aufbau des Pumptracks richtig rollt.



Murten | Die Gemeinde Murten und die Orientierungsschule Region Murten haben einen mobilen Pumptrack angeschafft. Am Freitag ist dieser Rundkurs mit Wellen und Steilwandkurven auf dem Areal der OS installiert worden. Die Anlage ist für alle zugänglich.

Die Sonne brennt an diesem Freitag auf den Sportplatz der Orientierungsschule (OS) Region Murten, doch die Stimmung ist aufgeräumt. «Wir müssen diese beiden letzten Elemente nur um ein paar Zentimeter verschieben, dann fügen auch sie sich ineinander», erklärt Patrick Löffel von der Firma Flying Metal in Thun. Seit den frühen Morgenstunden baut er gemeinsam mit drei Mitarbeitern der Stadt Murten einen mobilen Pumptrack am Rand des Hartplatzes auf. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. Juli 2022.