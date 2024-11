Winterzauber am Turnerabend

Päggu und Helga Lüthi, Murten. Roland und Hedy Henzi, Muntelier. Nicol, Leano, Liara und Vasco Leite, Jeuss. David und Solea Schmutz mit Sandra Brandao, alle Kleinbösingen. Dori und Hans Roth, Kerzers, mit Grosskind Loïc Buchs, Zermatt. Sonja und Röbu Etter, Murten. Nadine Lüscher mit Alessio und Chiara, Bern. Die Aktiven des TV Murten wagten sich auf das Glatteis. Käthi und Peter Hans, Jeuss. Georges und Margrit von Vivis, Murten. Maëlle, Anic, Lynn und Elia, alle Murten.



Murten | In der Aula der OSRM fand letzten Samstag der traditionelle Turnerabend statt. Passend zum Thema «Es schneielet, es beielet» hat Frau Holle zwei Tage vor dem Anlass ihre Kissen geschüttelt und Murten in eine märchenhafte Zauberwelt verwandelt. Die verschiedenen Riegen setzten das Thema gewohnt originell und gekonnt um. So tanzten Schneeflocken, schwebten Eiskunstläufer über die Bühne, fand eine Schneeballschlacht statt und nahmen Ski- und Bobfahrer an einer Winter-olympiade teil. Das zahlreich erschienene Publikum genoss die Darbietungen und belohnte diese mit freudigem Applaus.

Willi Piller