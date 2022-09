Bewilligung für ARA Seeland liegt vor

Die ARA in Muntelier wartet auf den Baubeginn zur Vergrösserung und Modernisierung. Nun ist die Baubewilligung da.



Muntelier | Drei Jahre sind seit der Einreichung des Gesuchs vergangen, nun liegt die Baubewilligung für die ARA Seeland Süd vor. Das Oberamt See hat dem Bauvorhaben am 21. September grünes Licht erteilt. Dazu hat der Kanton auch die Änderung des Ortsplans genehmigt.

Bei der geplanten ARA Seeland Süd soll die Abwasserreinigung von heute 15 Freiburger und Berner Gemeinden mit 24 000 angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohnern zusammengeführt und die Abwasser in einer neuen Anlage in Muntelier gereinigt werden. Bisher hatten die beiden ARA-Regionen Murten und Kerzers eigene Anlagen; in Zukunft sollen sie durch eine Abwasserleitung durch das Grosse Moos zusammengeführt werden (siehe Kasten). Dazu ist ein Um- und Neubau der ARA in Muntelier notwendig. uh

