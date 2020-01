Chancen für ein Parkleitsystem stehen gut

Mit der möglichen Installation eines Parkleitsystems auf dem Viehmarktplatz könnte zugleich auch die sanfte Sanierung dieses Parkplatzes angegangen werden.

Murten | Die Stadt Murten prüft derzeit die Einführung eines Parkleitsystems. Dazu liess sie 2019 drei Kameras auf dem Viehmarktparkplatz installieren, um die Belegung von 76 der insgesamt 116 Parkplätze auszuwerten. Das Pilotprojekt soll weiterentwickelt werden.

Für viele Autolenker ein altbekanntes Dilemma: «Soll ich es riskieren, in Zentrumsnähe nach einem Parkplatz zu suchen, oder gleich in einem Aussenquartier parkieren?» Besonders für auswärtige Besucherinnen und Besucher ist es oft schwierig, öffentliche Parkplätze zu finden. Suchverkehr ist damit vorprogrammiert. Dem will die Gemeinde Murten nun entgegenwirken. Sie prüft auf dem Viehmarktplatz die Einführung eines Parkleitsystems (PLS). Dieses soll Autolenkern helfen, freie Parkplätze

besser aufzufinden. Das Pilotprojekt lief im Juni 2019 an, erste Auswertungen konnte die Gemeinde bereits im September 2019 machen. «Die bisherigen Erfahrungen stimmen optimistisch, so dass wir das Projekt vorantreiben möchten», sagt Stefan Portmann, Bauverwalter der Stadt Murten. Derzeit würden die Vorbereitungen zu den Planungsarbeiten

laufen, erläutert er. mkc

