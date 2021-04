«Das Depot» erwacht aus der Winterruhe

Museumsdirektor Leonard Riesen vor einer Deutz-Feldbahnlok von 1930. Sie fuhr einst im Seeland.

Murten | Am Sonntag ist es so weit: «Das Depot», die Murtner Dependance des Eisenbahn- und Sammler-Museums Courlevon, startet in die zweite Saison. Die Ausstellung wartet mit einer ganzen Reihe neuer Exponate auf, darunter eine Feldbahnlok von 1930 und ein Hochrad von 1880.

Stolz steht Leonard Riesen, Direktor des Eisenbahn- und Sammler-Museums Courlevon (ESMC), neben der grünen, Dieselbetriebenen Deutz Feldbahnlokomotive von 1930. Sie ist eine Spende an den Trägerverein des Museums und fuhr einst Schüttgut im Seeland. «Die Feldbahnschienen waren mobil und konnten bei Bedarf schnell verlegt werden», erklärt Leonard Riesen. «So war diese Lokomotive fast überall einsetzbar.» Sie und eine Reihe weiterer neuer Exponate werden am Sonntag «Das Depot» im alten Lokomotiv- Depot beim Bahnhof Murten aus seinem Winterschlaf wecken. Die Eröffnung läutet bereits die zweite Saison der ESMC-Dependance ein. Eine Vernissage wird es laut Leonard Riesen wegen der Pandemie nicht geben. fko

