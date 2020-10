Das Depot geht in die Winterpause



Murten | Der junge Museums­direktor Leonard Riesen lud am Sonntag zur Finissage in sein Technik- und Verkehrsgeschichte-Museum «Das Depot» ein. Zahlreiche Gäste fanden sich im alten Lok­schuppen an der Freiburgstrasse in Murten ein. Das erste Jahr im Depot verlief erfolgreich: Das Museum öffnete jeweils am Sonntagnachmittag seine Tore. Nun geht das Depot in die Winterpause; das Gebäude hat keine Heizung. Dafür öffnet Leonards Eisenbahn- und Sammlermuseum in Courlevon wieder seine Pforten.

Aliki Eugenidis