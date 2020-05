Das Klassengefühl wiederfinden

Seit gestern wird der Pausenplatz des Primarschulhauses in Gurmels wieder von Schulkindern belebt. (Foto: A. Schmidhalter)

Gurmels | Seit gestern wird in den Klassen­zimmern der Primarschulen wieder gelernt, bis zum 25. Mai vorerst in Halbklassen. Auch im Schulkreis Gurmels sind jeweils 250 Schülerinnen und Schüler vor Ort und machen sich mit der neuen Situation vertraut.

Just ein paar Minuten vor Schulbeginn bildeten sich gestern dunkle Wolken über Gurmels, und sie deuteten auf heftige Regenschauer hin. Trotzdem – die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ging «trocken» und zügig über die Bühne. «Der Schulstart hat gut geklappt», erklärte Christian Ruppen, Schulleiter des Primarschulkreises Gurmels. Die Vorfreude sei gross gewesen, nach sechs Wochen Fernunterricht wieder in die Klassenzimmer zurückkehren zu dürfen, so der Schulleiter. «Nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrpersonen», meinte er lächelnd. mkc

