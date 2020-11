Das traditionelle Jahreskonzert ist abgesagt

Proben in voller Besetzung sind mittlerweile nicht mehr möglich. Bereits Ende Oktober beschloss

die Stadtmusik vorausschauend, das Jahreskonzert abzusagen.



Murten | Die Stadtmusik sagt ihr für Ende November geplantes Jahreskonzert ab. Proben waren zuletzt nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Zum Trost soll es kurze Weihnachtskonzerte in kleinen Gruppen und im Freien geben.

Die aktuelle Corona-Krise bremst auch die Stadtmusik abrupt in ihrem Elan: Das Jahreskonzert ist abgesagt. Es hätte am 27. und 28. November stattfinden sollen. Das Schutzkonzept und ein elektronischer Ticketverkauf hätten dafür gesorgt, dass der Anlass Corona-konform stattfinden kann. Zwar soll das Konzert laut Dirigent Beat Weber im Frühjahr nachgeholt werden – ob es an den provisorisch festgelegten Daten vom 7. und 8. Mai stattfinden kann, ist allerdings ungewiss.

Als kleines Trostpflaster möchte die Stadtmusik in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen einige kurze Weihnachtskonzerte im Freien spielen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Beat Weber plant, mit der Stadtmusik weihnachtliche Melodien vor Pflegeheimen oder dem Spital zu präsentieren, Menschenansammlungen möchte er nicht provozieren. «Es geht darum, etwas für das Gemüt und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun.» fko

