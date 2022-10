Der beliebte Kilbi-Märit erwärmte die Herzen

Die Musikgesellschaft Gurmels und viele weitere Attraktionen zogen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an den traditionellen und beliebten Kilbi-Märit. Fritz und Rita Herren, Murten; Andreas Pfister, Gurmels; Johnny Murano, Liebistorf. Madeleine Bürgy, Guschelmuth, mit Bruder Paul Siffert, Liebistorf. Gregor Lehmann, Vreni Tüscher und Peter Albori, alle Schiffenen. Jan Waeber, Murten; Marco und Nicole Herren mit (vorne) Raffael und Lya, Gurmels. Die Brüder Othmar, Josef und Martin Bürgy mit Annelise Bürgy, alle Guschelmuth. Christine und Walter Müller, Gurmels. Charly und Monique Page, Cordast. Ruedi Friedli, Tanja und Philippe Siffert, alle Kleingurmels. Tom und Sabine Schneuwly, Guschelmuth, umrahmen Daniel Riedo, Gurmels. Markus Zwahlen, Gurmels; Gabriel Hayoz, Liebistorf; Eveline und Markus von Gunten, Kleinbösingen. Vreni Perler, Gurmels; Ursula Buri, Cordast.



Gurmels | Trotz Regen, Wind und Kälte strömten die Besucher und Besucherinnen am vergangenen Samstag zahlreich an den beliebten und traditionellen Kilbi-Märit in Gurmels. Die Herzen der Gäste wurden erwärmt mit vielen kreativen, fantasievollen und liebevoll eingerichteten Marktständen. Durch die Marktstrassen roch es nach Bratwurst, Pommes frites, Kürbissuppe, Thailändischem und noch vielem mehr. Es war ein Sehen und Gesehen werden, und alle genossen das gesellige und fröhliche Treiben. Die Musikgesellschaft Gurmels untermalte das Marktgeschehen mit ihren Klängen.

Martina Dhoueou-Lehmann