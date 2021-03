Der diesjährige Slow-up ist abgesagt

Solche Bilder werden dieses Jahr nicht zu sehen sein: Fröhliche Stimmung am Slow-up vor drei Jahren.

Seeland | Auch dieses Jahr findet um den Murtensee kein Slow-up statt. Eine alternative Durchführung oder ein Verschiebedatum waren nicht möglich.



Schlechte Nachrichten für Velofans: Der Slow-up Murtensee ist auch dieses Jahr abgesagt. «Wir sind enttäuscht, dass wir ihn nicht durchführen können», sagte Deborah Defalque, Marketingverantwortliche von Murten Tourismus und Co-Leiterin des Regionalverbands See, am Freitag auf Anfrage. Sie ist im Regionalverband See seit diesem Jahr verantwortlich für den Slow-up – damit fällt gleich ihre erste Ausgabe ins Wasser. «Es war nicht möglich, eine Alternative auf die Beine zu stellen», bedauerte sie. Der Slow-up sei einer der Hauptevents in der Region und ziehe pro Jahr zwischen 30000 und 50000 Personen an. fko

