Rückbesinnung auf die Belle Époque

Der neue Präsident Andreas Podaril möchte den FC Murten wieder besser in der Region verankern.



Fussball | Sportlich vermag der FC Murten nirgends so richtig zu glänzen. Nun hat sich der Club aber einen neuen Vorstand, neue Strukturen und ein Leitbild gegeben, um an goldene Zeiten anzuknüpfen.

Andreas Podaril war ein Murtner Eigengewächs. Er hat beim FC Murten die Juniorenabteilung durchlaufen, schaffte den Sprung in die 1. Mannschaft und ist mit dieser 1987 in die 2. Liga aufgestiegen. Später kam er sogar beim FC Central auf einige Einsätze in der 1. Liga. Seine Position? «Stürmer, Aussenverteidiger, Mittelfeld, je nach Team», sagt er. Er sei polyvalent gewesen, aber nirgends richtig überragend. So blickt Andreas Podaril mit einer gewissen Wehmut auf die Zeit Mitte der 1980er-Jahre zurück, als der FC Murten neben Düdingen und Ueberstorf Deutschfreiburg in der 2. Liga vertrat. Die Spieler? Plaen, Jaggi, Leonetti, Habegger, Munoz, Luccarelli und andere. Laszlo Fejes war Trainer, Werner Zürcher Präsident. Und im Cup empfing Murten 1989 den Servette FC mit Favre und Türkyilmaz. uh

