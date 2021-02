Der Geist der Murtner Fastnacht lebt

Das Prinzenpaar Felix I. und Annette I. der Murtner Fastnacht 2020 mit dem Hofnarren und Mitgliedern der Glögglifrösche Murten.



Murten | Letzten Samstag dekorierten die Närrinnen und Narren der Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM) die Brunnen der Altstadt und denjenigen beim Primarschulhaus. Damit gaben sie ein Lebenszeichen an die Bevölkerung, weil die diesjährige Murtner Fastnacht wegen der Corona-­Pandemie nicht stattfinden kann.



«Mit den Brunnendekorationen wollen wir den Zusammenhalt der Fastnächtlerinnen und Fastnächtler sichtbar machen und der Bevölkerung trotz der auch in diesem Jahr abgesagten Murtner Fastnacht ein närrisches Geschenk bereiten», erklärte Stefan Büschi, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM). «Die Murtner Fastnacht lebt also trotz allem weiter», fügte er lächelnd hinzu. tb

