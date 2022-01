Der höchste Murtner ist ein Grüner

Pascal Känzig ist im Jahr 2022 Präsident des Murtner Generalrats.



Murten | Der Murtner Generalrat hat sich nach seiner Vereidigung konstituiert. Er wählte Pascal Känzig (Grüne) zu seinem Präsidenten und André Stettler (FDP) zum Vizepräsidenten.

Der Anspruch der Fraktion SP/Grüne auf das Präsidium im Murtner Generalrat war unbestritten: Die SP hatte im vergangenen Jahr mit Julia Senti die Vizepräsidentin gestellt und ist deshalb turnusgemäss dieses Jahr an der Reihe. Da Senti aber inzwischen zur Gemeinderätin gewählt worden ist, musste die Fraktion eine neue Person für das Präsidium präsentieren. Sie stellte den Grünen Pascal Känzig vor. Und dieser ist am Mittwoch an der konstituierenden Sitzung des Generalrats einstimmig zum Präsidenten gewählt worden. Vizepräsident wird André Stettler (FDP). uh

