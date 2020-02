Die Grünen bilden im Seebezirk eine Sektion

Peter Halbherr, Monika Bénayat, Pascal Känzig und Julie Zurkinden (v. l.) sind im Vorstand der neu gegründeten Sektion Grüne See.



Murten | Seit Montag dieser Woche gibt es im Seebezirk die Sektion Grüne See der Kantonalpartei Grüne Freiburg. Monika Bénayat und Pas-cal Känzig leiten die neu gegründete Sektion im Co-Präsidium.

Rund 40 Personen fanden sich zur Gründung der Sektion Grüne See am Montagabend in Murten ein. Mirjam Ballmer und Julien Vuilleumier, Co-Präsidenten der Grünen Freiburg, eröffneten die Gründungsversammlung. Mirjam Ballmer sagte, dass die Bewegung der Grünen im Seebezirk eine Geschichte hat. «Wir wollen die Kräfte bündeln und gemeinsam mit viel Energie unsere Ziele verfolgen und umsetzen», betonte sie. Sie fügte mit Bezug auf den Seebezirk an: «Wir leben die Zweisprachigkeit.» Julien Vuilleumier ergänzte: «Wir streben in den Regionen und in den Gemeinden ein qualitatives Wachstum an, und wir werden auch wachsen.» Peter Halbherr aus Muntelier, Kantonalvorstandsmitglied der Grünen, leitete die Gründungsversammlung. fko



