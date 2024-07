Nach einem abrupten Abgang herrscht nun wieder Betrieb

Direktor Wasim Ajmal (l.) und sein Cousin Zahour Cheema haben das Hotel Seepark wieder neu eröffnet.



Muntelier | Wochenlang stand es still, nun ist der Betrieb im Hotel Seepark Muntelier wieder angelaufen. Neue Pächterin ist eine Hotelgruppe, die in der Westschweiz mehrere Betriebe führt.

In den letzten Monat kam es mehrfach vor, dass Gäste mit Reservationen zum Hotel Seepark nach Muntelier kamen und verschlossene Türen vorfanden. An der Gemeindeversammlung im Mai wurde die Frage gestellt, was eigentlich mit dem Hotel Seepark ist. Man wisse es selber nicht genau, antwortete damals der Gemeinderat. Manchmal sehe es nach Betrieb aus, manchmal nicht. An jenem Abend war das Hotel ganz im Dunkeln. uh

