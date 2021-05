Die Murtner Badi ist wieder offen

Der Badi-Eröffnungstag gestaltete sich gar nicht sommerlich – der Ansturm blieb darum noch aus.

Das wird sich schnell ändern.



Murten | Die Badi-Saison hat begonnen: Das Murtner Freibad hat am Samstag bei Regen und eher tiefen Temperaturen seine Tore geöffnet. Nur Vereinzelte wagten den Sprung ins kühle Nass. Die Wassertemperaturen werden aber rasch steigen.



Badi-Fans dürfen sich freuen: Seit vergangenem Samstag ist das Freibad der Stadt Murten wieder geöffnet. Zwar meinte es Petrus mit den Schwimmerinnen und Schwimmern nicht gerade gut. Aber auch Regen und eine kalte Bise können im Seeland Schwimmsportbegeisterte nicht bremsen. Die Wassertemperatur sank zwar laut Oliver Fey, Betriebsleiter des Hallen-, Schwimm- und Strandbads der Region Murten, in den vergangenen Tagen von 16,5 Grad Celsius auf nur noch 14 Grad. Da sich in den Becken gut zweieinhalb Millionen Liter Wasser befinden, sei es nicht möglich, das Wasser ökologisch zu heizen. fko

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 4. Mai 2021.