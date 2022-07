Die Seele von Elvis lebt im Wistenlach

Elvis-Imitator Christian Pantillon schaut sich den neuen Elvis-Film an.



Murten | Er hat jede Bewegung in jedem Konzertfilm über Elvis studiert, um ihn im weissen Einteiler auf der Bühne möglichst originalgetreu darzustellen. Christian Pantillon ist Elvis-Imitator aus dem Wistenlach, und er hat zusammen mit dem «Murtenbieter» den neuen Film «Elvis» am Open-Air-Kino Murten angeschaut.

Fast 2 Stunden und 40 Minuten dauert der Film «Elvis», der Ende Juni in die Kinos kam. Bei der ersten von drei Vorführungen am Open-Air-Kino Murten war erst um halb eins am Morgen Schluss. Und doch sei der Film eigentlich zu kurz, habe inhaltlich einige Lücken. Es gebe vom Film noch eine DVD-Version, welche vier Stunden dauere. «Ich hätte auch die vierstündige Version geschaut», sagt Christian Pantillon aus Sugiez. Der 63-Jährige tritt unter dem Namen Chris Aaron mit seiner Gruppe The Memphis Knights als Elvis-Sänger auf, und er ist auch Präsident des Elvis-Fanclubs der französischsprachigen Schweiz. uh

