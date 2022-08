Die sieben Figuren stehen für Einheit ein

Der Künstler Urs Ernst mit seinem Werk «Keinheit», das neu auf der Plattform am Ufer des Murtensees thront.



Murten | Seit Donnerstag zieht eine neue Skulptur am Ufer des Murtensees die Blicke auf sich: «Keinheit» heisst das Werk, das der Künstler Urs Ernst aus Domdidier geschaffen hat und das beim kleinen Biotop im Hafen von Murten steht.

Kerzengerade, Schulter an Schulter und linear ausgerichtet stehen sie da. Die sieben Figuren aus gerostetem Stahl. Die identischen Köpfe sind einheitlich in die gleiche Richtung gedreht. Beinahe einheitlich, würde nicht eine der sieben Figuren aus der Reihe tanzen. Nach vorne gebeugt und in die Gegenrichtung gedreht, zeigt sie auf etwas. Die linke Hand ist vor dem Mund, zum halben Trichter geformt. Nur diese eine Figur durchbricht die Einheit. «Sie begehrt auf, ist nicht gleicher Meinung wie die anderen», sagt Urs Ernst. Der Künstler aus Domdidier im Broyebezirk ist der Erschaffer des Kunstwerks, das am Donnerstag im kleinen Bootshafen von Murten installiert und anschliessend der Presse vorgestellt wurde. mkc

