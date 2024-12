Adventliche und afrikanische Klänge

Die Auftretenden geniessen den wohlverdienten Applaus. Heidy Gisler und Kurt Grüring, Meyriez. Die beiden Dirigentinnen: Mylène Kramer, Courlevon, und Daniela Franzelli, Bern. Ottilia Hämmerli, Murten, und Doris Siegenthaler, Meyriez. Fabiola und Hans-Jürg Ringier, Murten. Christine und Jürg Leuenberger, Murten. Die Co-Präsidenten der Seeband Muntelier: Andreas Kramer, Courlevon, und Martin Liechti, Murten. Trix Magnin-Riedi und Ambrosia Bühler, beide Murten. Priska Hug, Muntelier, und Lydia Mäder, Murten. Ruedi Gasser, Nick Bürge und Willi Müller, alle Murten.



Murten | Seit 15 Jahren lädt die Seeband Muntelier jeweils am Sonntag des Weihnachtsmarktes zum Winterkonzert in der Deutschen Kirche Murten ein. Zusammen mit dem Chor 8 to 10 und dessen Band Petite Evasion wurden dieses Jahr berühmte Werke zum Thema Afrika präsentiert. Doch auch weihnachtliche Klänge standen auf dem Programm. Die zahlreich erschienenen Gäste waren von den Darbietungen begeistert und belohnten diese mit einer Standing Ovation. Zum Ausklang offerierte die Seeband nach dem Konzert Glühwein und Tee.

Willi Piller