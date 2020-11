«Dieses Jahr verspricht eine gute Trüffelernte»

Der passionierte Trüffelsucher Fredy Balmer weiss, wo im Seebezirk die begehrten Bodenfrüchte zu finden sind.





Murten | Der für das Wochenende geplante Murtner Trüffelmarkt ist abgesagt. Liebhaber des «schwarzen Diamanten» müssen trotzdem nicht auf diese Delikatesse verzichten. Wie Trüffelexperte Fredy Balmer erklärt, ist das Angebot an Burgunder-Trüffel momentan gross.



Er hat sich längst in der Trüffelszene etabliert: der Murtner Trüffelmarkt. Am kommenden Wochenende hätte er zum siebten Mal stattfinden sollen. Doch die Organisatoren haben nun die 7. Auflage des Marktes aufgrund der aktuellen Corona-­Situation auf das Jahr 2021 verschoben. Dennoch wird am Samstag und Sonntag ein leichter Duft nach Trüffel durch die Altstadt von Murten schweben. Fredy Balmer, Trüffler aus Leidenschaft, steht am Samstag mit seinem Piaggio auf dem Berntorplatz in Murten. Auf dem Wochenmarkt verkauft er hausgemachte Spezialitäten von Au Pavillon de la Truffe Suisse. Balmer produziert und vertreibt sie gemeinsam mit Caro Lüthi, ebenfalls passionierte Trüffelsucherin, in Salvenach. «Ein paar private Trüffler werden zudem an beiden Tagen frische Trüffel und Trüffelprodukte im Stedtli anbieten», erklärt Fredy Balmer, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Chesery Restaurant und Brocante – natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen sowie mit einer limitierten Anzahl an Kunden im Geschäft, betont er. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 17. November 2020.