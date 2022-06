Ein Fest der Emotionen und Traditionen

Zur Filmmusik von «Pitch Perfekt» zeigen die Schülerinnen und Schüler der 3H und 4H eindrucksvolle Tänze mit gelb-blauer Note.



Murten | Märsche in Reih und Glied, Armbrustschiessen und Tänze auf dem Kanonenmätteli: Die Murtner Jugend feierte gestern ausgiebig das Comeback ihrer traditionellen Solennität. Und Petrus überraschte derweil mit einigen Wetterkapriolen.

«Sie hat uns die letzten zwei Jahre gefehlt, die Solennität»: Mit diesen Worten sprach David Blaser, diesjähriger Hauptmann der Murtner Kadetten, gestern an der Feier in der Deutschen Kirche wohl allen Anwesenden aus dem Herzen. Das Fest der Kinder und Jugendlichen der Primar- und Orientierungsschule Region Murten findet jeweils am 22. Juni statt und stellt den Höhepunkt des Schuljahres dar. mkc

