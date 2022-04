Ein Ulmiz-Märit im Schneegestöber



Ulmiz | Trotz dem unerwarteten Wintereinbruch zog es letztes Wochenende viele Besucherinnen und Besucher an den Ulmiz-Märit. Das Bedürfnis, am Markt dabei zu sein, war sehr gross, nachdem dieser das letzte Mal 2019 stattgefunden hatte. Das Angebot an den Ständen war vielfältig und zeugte von viel Kreativität. Die Kaffeestube mit dem riesigen Angebot an selbst gebackenen Torten und Kuchen sowie die Zöpfe und das Brot aus dem Ofenhaus waren überaus beliebt. Beim Auftritt der Moosrugger aus Galmiz kam so richtig Stimmung auf, und die Leute trotzten förmlich dem Wetter. Silke Hurni, Gemeindepräsidentin und Präsidentin des Dorfvereins Ulmiz, zeigte sich zufrieden.

Helga Blickenstorfer