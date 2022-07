Ein Vorgeschmack auf die Totalsanierung

Geplante Sanierung der Moosstrasse: Bei der Abzweigung nach Muntelier beim Bahnübergang zeigen sich deutliche Spurrinnen.



Murten | Während knapp eines Monats werden auf der Moosstrasse zwischen Löwenberg und Ins Belagsarbeiten durchgeführt. Gemäss dem Bundesamt für Strassen ist das aber nur eine Zwischenmassnahme vor einer Totalsanierung der Nationalstrasse.

«Der generelle Zustand des Strassenabschnitts zwischen Ins und dem dem Kreisel Löwenberg erfordert eine dringende Reparatur des Fahrbahnbelags.» Dies schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung, die in Kürze an die Anwohner des 7 Kilometer langen Abschnitts verschickt werden soll. Diese Arbeiten sollen zwischen dem 22. August und dem 16. September erfolgen. uh

