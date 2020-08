Eine weitere Fusionsabstimmung steht an

Viel Raum und eine einmalige Aussicht für die Teilnehmenden des Informationsanlasses der Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach.

Murten | Ob die drei Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach 2022 fusioniern dürfen, darüber befinden die Bürgerinnen und Bürger am 27. September an der Urne.

Am Mittwoch waren sie zu einem Infoanlass eingeladen. Und in den nächsten Tagen erhalten sie das Stimmmaterial. Die feierliche Unterzeichnung der Fusionsvereinbarung zwischen den Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach fand bereits am 17. Februar dieses Jahres im Murtner Rathaus statt. Am Mittwochabend luden die drei Gemeindepräsidenten Christian Brechbühl, Thomas Wyssa und Florian Thomi ins SBB-Centre Löwenberg in Murten ein, um den Bürgerinnen und Bürgern nochmals Red und Antwort zu stehen. Denn in den nächsten Tagen werden die Abstimmungsunterlagen zum geplanten Gemeindezusammenschluss verschickt. Dass im locker bestuhlten Seminarraum rund 80 Personen Platz nahmen, überraschte Christian Brechbühl. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Interesse an diesem Anlass so gross ist», war er erfreut. Der Informationsgehalt einiger Anlässe, die im Vorfeld der Fusionsvereinbarung stattgefunden hatten, war scheinbar ausreichend. Lediglich drei Fragesteller aus Galmiz und Gempenach meldeten sich zu Wort. mkc

