Homeoffice inmitten von Hoftieren

Frohes Arbeiten mitten auf der Hühnerweide und umgeben von Filmteam und Publikum.



Greng | Bio Suisse lud vor einem Monat zu einem Hof-Office-Tag auf dem Bio-Betrieb Hof am Murtensee in Greng ein. Fünf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner tauschten ihren Schreibtisch mit einem Arbeitsplatz im Grünen.

Seit Monaten befinden sich zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer im Home­office. Viele sehnen sich danach, wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurückzukehren, raus aus den eigenen vier Wänden zu kommen und den Kopf zu lüften. Bio Suisse hat dieses Bedürfnis bereits vor ein paar Wochen erkannt und einen Wettbewerb lanciert: Die Organisation lud fünf Personen zu einem Hof-Office-Tag in Greng ein. Dazu richtete Bio Suisse auf dem Hof am Murtensee fünf Arbeitsplätze mit Internetanschluss ein – mitten in einer gackernden Hühnerschar, zwischen blühenden Obstbäumen und in direkter Nachbarschaft zu Kühen und Pferden. Die Lust auf dieses Abenteuer sei gross gewesen, erklärte Andrea Voegtle, Projektleiterin bei Bio Suisse, gegenüber dem «Murtenbieter»: «Rund 50 Personen haben sich für den Hof-Office-Tag beworben.» mkc

