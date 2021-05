Einstimmigkeit im Murtner Generalrat

Das Dach des Hallenbads ist sanierungsbedürftig – die Betreiber planen eine Fotovotaikanlage und eine thermische Solaranlage.



Murten | Das Dach des Schwimmbads in Murten muss saniert werden: Der Generalrat bewilligte ohne Gegenstimme einen Zusatzkredit für fachplanerische Begleitung. Auch die anderen Geschäfte hiess er einstimmig gut. Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Defizit.



Man hätte es fast als Friede, Freude, Eierkuchen bezeichnen können: Die Mitglieder des Murtner Generalrats waren sich am Mittwoch in allen Punkten einig und hiessen alle Traktanden einstimmig gut. Selbst dort, wo allenfalls eine Diskussion zu erwarten gewesen wäre, herrschte ­Eintracht – wie beim Zusatzkredit zum Projektierungskredit für die Sanierung des Hauptdachs des Hallen-, Schwimm-, und Strandbads Region Murten (HSSB) von 55 000 Franken. Dieser Zusatzkredit ist nötig, weil die Betriebsleitung zusätzlich verschiedene Fachplaner beiziehen möchte. fko

