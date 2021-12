«Endlich dürfen wir wieder auftreten»

Die Seeband Muntelier spielte in der Deutschen Kirche Murten unter anderem Weihnachtslieder.



Murten | Am vergangenen Sonntag hatte die Seeband Muntelier endlich wieder einen Auftritt. Sie erfreute die Anwesenden mit einem fulminanten Konzert in der Deutschen Kirche in Murten.

Schneeresten lagen noch an etlichen Orten in Murten, Nebel und Dämmerung hüllten das Städtchen in ein spezielles Licht. Der Weihnachtsmarkt ging seinem Abschluss entgegen, die Leute zog es Richtung Deutsche Kirche. Das erste Konzert der Seeband Muntelier nach langer pandemiebedingter Pause war angekündigt, endlich konnte sie wieder auftreten und einen Teil ihres Repertoires präsentieren. Wobei sie bis zuletzt nicht wussten, ob sie das Konzert in dieser Form so durchführen konnten, wie die Musiker Andreas Kramer und Martin Liechti erzählten. «Aber endlich dürfen wir wieder auftreten», sagte Andreas Kramer. sim

