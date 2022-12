Erfolgreiche Premiere für Matthias Schwaller

Der Auftakt am diesjährigen Jahreskonzert der Stadtmusik Murten unter der Leitung von Matthias Schwaller mit dem «Gemmi-Marsch» ist geglückt. Ehrenamtlich im Einsatz: Moriane Gumy, Murten, und David Schwenn, Münchenwiler. Die Präsidentin Manuela Gumy-Blatter mit dem Dirigenten der Stadtmusik Murten, Matthias Schwaller. Sandra Spack, Cressier, mit Anita Corpataux, Ueberstorf. Erna Roux und Hansueli Jenni, Ueberstorf. Die Murtnerinnen Taima Moosmann, die Posaunistin Sarah Lerf und Carla Baumgartner, die das Konzert mit der Trompete begleitet hat, mit Lara Zürcher. Theres Flik, Murten, mit ihrer Enkelin Jolina Flik aus Toffen. Bertha und Fritz Bieri, Villars-sur-Glâne. Eufonium-Spieler Martin Oberson, Tafers, und Michel Brechbühl, Litzistorf. Stefan Weber, Schnottwil. Helmut Gaberell, Leonie mit ihrer Querflöte und Beatrice Gasser, Murten. Patrick Zingg, Bern; Steve Mathys, Salvenach, und Patrick Scherz, Bern. Drei Tambouren vor dem Auftritt: Markus Fasnacht, Meyriez, mit Patrick Hunkeler und Sebastian Walden aus Murten.



Murten | Für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm sorgte vergangenen Freitag und Samstag in der vollen Aula der Primarschule die Stadtmusik Murten. Am Jahreskonzert gelang es dem Dirigenten Matthias Schwaller, den Dirigentenstab erfolgreich zu schwingen. Er begeisterte an seiner Premiere das Publikum mit eindrücklichen Klängen aus verschiedenen Kulturen dieser Welt, unter dem Motto «Über Stock und Stein». Durch den Abend führte Tiziana Merli, und bereichert wurde das Programm mit Trommelklängen der Murtner Tambouren.

Helga Blickenstorfer