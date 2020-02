Erster Elektroschulbus im Kanton unterwegs

Schulbuschauffeur Rolf Scherz (l.) und Philipp Wieland der Wielandbus AG Murten mit dem neuen Elektroschulbus Rosero



Murten | Seit gut einer Woche fährt die Wielandbus AG Murten Schul­kinder mit dem ersten Elektrobus im Kanton Freiburg in die Schule. Damit leistet das Unternehmen Pio­nierarbeit und setzt ein positives Zeichen in der Klima- und Energiediskussion.

Beim ersten Elektro-Schulbus des Kantons, der seit ein paar Tagen im Einsatz ist, handelt sich um das Modell Rosero des italienischen Fahrzeugherstellers Iveco. Dieses wird in der Slowakei zusammengebaut. Das Fahrzeug ist neun Meter lang, 2,35 Meter breit und bietet, mit angepassten Sitzen und Gurten, Platz für 42 Kinder. Philipp Wieland, Geschäftsinhaber der Wielandbus AG, betont, dass die Themen Klima und Energie bereits seit vielen Jahren zentrale Pfeiler in der Nachhaltigkeits-Strategie sind. «Bereits vor acht Jahren haben wir uns dazu entschieden, für unseren Taxi­betrieb in Freiburg und Murten elektrisch betriebene Fahrzeuge anzuschaffen. Die bis heute gemachten Erfahrungen mit den Marken Tesla, Chevrolet und Smart sind sehr gut», sagt er. Die Wielandbus AG lädt ihre Elektrofahrzeuge sowohl am Move Access der Groupe e als auch an der firmeneigenen Ladeinfrastruktur auf. Die Fahrzeuge sind sehr zuverlässig und fahren äusserst ruhig und leise. «Dies ist ebenfalls beim neuen Elektrobus der Fall. Damit man diesen beim Anfahren hört, gibt das Fahrzeug – aus Sicherheitsgründen – ein lauteres Geräusch von sich», erklärt Philipp Wieland. tb

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 14. Februar 2020.