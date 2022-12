Familienbetrieb schliesst, Kaffeehaus bleibt

Franziska und Philipp Züger übergeben Ende Januar ihr Tea-Room an die Confiserie Beeler.

Murten | Nach über 60 Jahren als Familienbetrieb schliesst die Confiserie Züger in Murten Ende Januar. Das Tea-Room mit dem Laden wird neu durch die Berner Confiserie Beeler weitergeführt.



«Das Gefühl ist noch nicht so bei mir angekommen, zu viel schwirrt im Kopf herum. Wenn man 60 Jahre in einem Betrieb drin ist, hängt man daran, dass dieser auch in Zukunft gut funktioniert.» Dies sagt der Murtner Confiseur Philipp Züger, der die Confiserie mit Team-Room und Verkaufsladen Ende Januar 2023 abgibt. Doch bange wird Philipp Züger nicht, wenn es um die Zukunft des Betriebs geht. Dieser wird ab Februar von der Berner Confiserie Beeler weitergeführt, einem Traditionshaus an bester Lage in Bern. Das Tea-Room und der Laden bleiben also in Zukunft unter neuer Führung erhalten; einzig die Backstube schliesst. Die Produkte werden dann von der Produktionsstätte der Confiserie Beeler in Köniz geliefert. uh

