Murten erhält erneut das Energiestadt-Label

Bauverwalter Stefan Portmann (Mitte links) und Vize-Stadtpräsidentin Ursula Schneider Schüttel (Mitte rechts) nahmen das Energiestadt-Label von Energiebotschafter Walter

Kubik und von Nicole Zimmermann vom Bundesamt für Energie entgegen.

Murten | Die Gemeinde Murten wird für die kommenden vier Jahre erneut als Energiestadt zertifiziert. Am Montagabend wurde das Label feierlich übergeben. Für die Zukunft hat sich die Gemeinde ehrgeizige Ziele gesteckt.

Murten darf sich weiterhin Energiestadt nennen. Erneut hat die Gemeinde das vom Trägerverein Energiestadt verliehene und vom Bundesamt für Energie unterstützte Label erhalten. Am Montagabend fand die Labelübergabe im ehemaligen Schulhaus von Courlevon statt. Das Gebäude wurde vor kurzem im Auftrag der Stadt Murten saniert, wodurch der Energieverbrauch sowie der CO2-Ausstoss der Liegenschaft deutlich gesenkt wurden. Die Sanierung zeige exem­plarisch die erfolgreichen energiepolitischen Bemühungen der Gemeinde Murten auf, sagte Vize-Stadtpräsidentin Ursula Schneider Schüttel, die das Label am Montag entgegennahm. «Bei gemeindeeigenen Liegenschaften wie dem Schulhaus Courlevon nehmen wir eine wichtige Vorbildfunktion ein», so Schneider Schüttel. beg

