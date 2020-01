Feierliche Inthronisierung mit Schwingfest

Feierlich inthronisiert: Das Prinzenpaar Nette I. und Fixu I. alias Annette und Felix Dolder – flankiert von Hofnarr Ruedi Scherz (l.) und FGM-Präsident Stefan Büschi

Murten | Das neue Prinzenpaar der Murtner Fastnacht heisst Nette I. und Fixu I. Nach der feierlichen Inthronisierung lud die Göggimöffezunft zum Schwingfest ins Hotel Murten.

Die Murtner Fastnacht hat ein neues Prinzenpaar. Feierlich inthronisierte der Hofnarr Ruedi Scherz am Hilari am Samstag Prinz Fixu I. und Prinzessin Nette I. auf der Treppe des Rüebelochs – musikalisch begleitet von den Cliquen. Annette und Felix Dolder, wie Ihre Durchlauchten mit bürgerlichem Namen heissen, werden die Fastnacht 2020 repräsentieren und symbolisch über das Narrenvolk herrschen. Anfang März dürfen sie darum für die Dauer der Fastnacht den Stadtschlüssel in Empfang nehmen. Zum Verdruss der Anwesenden musste die Zeremonie im Stedtli nach zwei Guggenmusik-Stücken aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen werden. Grund war der hohe Besucherandrang am gleichzeitig stattfindenden Licht-Festival. fko

