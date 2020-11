Flexibilität dank neuem Gewächshaus

Thomas Wyssa, Betriebsleiter Wyssa Gemüse, vor der Konstruktion des neuen Glasgewächshauses im Grossen Moos.



Galmiz | Bereits ist die Stahl/Aluminium-­Konstruktion für das neue Gewächs­haus im Grossen Moos von weitem zu sehen. Das Familien­unternehmen Wyssa rüstet seinen Gemüseanbau­betrieb für die Zukunft.

Die Gemüseanbaubetriebe leben laut Thomas Wyssa mit der tagtäglichen Herausforderung, ihre Produkte termingerecht, in bester Qualität und preislich konkurrenzfähig anzubieten. Er führt den Betrieb mit seiner Frau Christine und seinem Sohn Christoph. «Der wirtschaftliche Druck ist beträchtlich. Mit der erweiterten Infrastruktur können wir effizienter arbeiten und mehr Gemüse liefern, beispielsweise wenn im Frühjahr die Importphasen wechseln», betont er. Der Familienbetrieb Wyssa Gemüse produziert seit 1929 eine grosse Gemüsepalette. Jährlich werden etwa 1000 Tonnen Gemüse schweizweit geliefert. Die Anbaufläche beträgt rund 25 Hektaren, 20 Hektaren für den Freiland­anbau, eine Hektare für den Anbau in Hochtunnels und 1,8 Hektaren für denjenigen unter Glas. Eine Hektare wird als ökologische Ausgleichsfläche ausgewiesen. Das Unternehmen beschäftigt in der Hochsaison bis zu 75 Mitarbeitende und bietet jeweils drei Lehrstellen an. tb

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. November 2020.