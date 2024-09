Jassturnier im Chatoney-Park

Patric, Barbara, Jeannette, Christian, Charly, Marc und Ilse Bruno Liniger aus Courlevon und Regina Graf aus Murten Dieter Ledermann und Marie-Louise Chassot, beide aus Murten Martin Gutknecht und Susanne Leupi aus Murten Ursula Erni aus Courlevon mit Josette Gugler aus Murten Roland Roulin aus Gurmels und Joseph Julmy aus Cressier Samuel Schwab und Daniel Jaggi, beide aus Kerzers, mit Daniel Mäder aus Gempenach Ruedi Kramer aus Galmiz, Urs Iller aus Kerzers und Hans Burla aus Cudrefin Vreni Kaufmann aus Merlach und Therese Müller aus Gempenach Marino Palli aus Murten mit Ambrosia Bühler aus Muntelier Jassen mit Aussicht auf den Murtensee und den Sonnenuntergang



Meyriez | Auch dieses war das von der Société des Sympathisants de Meyriez organisierte Jassturnier gut besucht. So trafen sich letzten Freitagabend rund 30 Jassbegeisterte im Chatoney-Park in Meyriez und spielten um den Sieg. Das einmalige Ambiente am Ufer des Murtensees und das feine Essen nach dem Jassen trugen zur guten Stimmung bei. Herzlichen Dank den Sympathisants für das Organisieren dieses Anlasses.

Willi Piller