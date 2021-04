Freiheit zwischen mystischen Nebelschwaden

Adrian Scherzinger hat die Altstadt von Murten in einer mystischen Ambiance eingefangen.

Murten | Mit seinen Luftfotografien öffnet Adrian Scherzinger überraschende Blickwinkel auf die Region: Der Murtner hat mit einer Drohne den Kontrast zwischen Siedlungs- und Naturraum festgehalten und lässt zuweilen den Raum in Zeit versinken.

Im Jahr 2012 blieb sein Blick immer wieder an der hügeligen Landschaft hängen, die sich ihm von seinem Balkon aus in Wallenbuch bot: Adrian Scherzinger beobachtete, wie das Sonnenlicht oder der Nebel die Täler veränderten, und überlegte, was er dort wohl antreffen könnte, wenn er sich schnurgerade in diese Richtung bewegen würde. «Dieses Sich-in-der-Zeit-Verlieren gab denn auch den Input zum Titel der Ausstellung», erklärte er gestern im Museum Murten. «Der Hauch der Zeit» zeigt über 50 Luftfotografien, die der Künstler und Videoproduzent mit seiner Drohne aufgenommen hat. Vier Filme geben zusätzliche Einblick in das Schaffen des 45-jährigen Murtners. Die Wechselausstellung dauert bis am 27. Juni 2021. mkc

