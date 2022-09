Freude über eine besondere Weinlese

Die Ernte der Chasselas-Trauben konnte im Vully zwei Wochen früher als sonst beginnen.



Praz | Zum 40. Mal ist am Wochenende das traditionelle Winzerfest am Vully zelebriert worden: mit farbenfrohen Kinderumzügen, einem Markt und verschiedenen Animationen. Der Event lockte auch in seinem Jubiläumsjahr Tausende von Gästen an.

Die Fête des vendanges du Vully findet normalerweise am letzten Wochenende im September statt. Heuer hatten die Organisatoren das Winzerfest eine Woche früher als sonst angesetzt. Der Grund ist simpel: «Wir wollten nicht, dass das Fest wie schon so oft mitten in die Erntezeit fällt», erklärte Joanna Rouiller, Direktorin der Branchenorganisation Vins du Vully, am Freitagabend in Praz. Nun, diese Rechnung ging nicht auf. Begann die Weinlese in den vergangenen Jahren oft erst im Oktober, so stehen in diesem Jahr die meisten Winzer im Vully schon seit gut einer Woche im Rebberg. Das warme und trockene Sommerwetter hat die Reifung der Trauben erheblich beschleunigt. mkc

