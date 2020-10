Gelungenes Doppelkonzert



Murten | Am Samstagabend fand im KiB in Murten das zweiteilige Konzert von Katharina Busch und Beaufort 9 statt. Dank dem gut ausgearbeiteten Schutzkonzept der Verantwortlichen konnte der Anlass trotz der neuen, strengeren Vorschriften wie geplant stattfinden. Jederzeitige Maskenpflicht und eine gründliche Durchlüftung des Saals waren ein Teil der präventiven Massnahmen. Die auftretenden Künstler zeigten sich sehr erfreut darüber, vor Publikum spielen zu können, da die nahe Zukunft, was das angeht, etwas düster aussieht.

Ciril Stettler