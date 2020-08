Gelungenes Ende einer speziellen Saison

Das Publikum hielt sich an die Maskentragpflicht und respektierte auch die anderen Sicherheitsmassnahmen. Foto: zvg



Murten | Trotz kurzfristig geänderter Auflagen des Kantons in letzter Minute und Maskentragpflicht auf der Tribüne: Die Betreiber des Open-Air-Kinos Murten ziehen eine positive Bilanz.



Am Freitag ging für das Open-Air-Kino Murten eine spezielle Saison zu Ende – geprägt von Corona-Schutzmassnahmen, kurzfristig geänderten Auflagen und einer Filmindustrie, die ihre internationalen Blockbuster kurzum vertagt hatte. Der Veranstalter und Programmverantwortliche Roland Röthlisberger zieht im Gespräch mit dem «Murtenbieter» dennoch eine erfreulich Bilanz: «Wir sind sehr zufrieden – auch dass wir es überhaupt durchführen konnten.» Das Feedback des Publikums sei durchweg positiv gewesen. Auch der neu konzipierte Bistro-Bereich auf dem benachbarten Gelände des ehemaligen Friedhofs kam gut an. «Wir überlegen uns, dieses Konzept beizubehalten», so Röthlisberger. Auch die Behörden bewerteten die Schutzmassnahmen positiv: Beamte der Freiburger Kantonspolizei, der Stadtpolizei Murten und des Arbeitsinspektorats kontrollierten deren Umsetzung. «Sie waren sehr zufrieden», freut sich Roland Röthlisberger. Als Schikane hat er die Kontrollen nicht empfunden: Wer strenge Regeln einführe, müsse ihre Umsetzung auch kontrollieren. «Sonst kann man es gleich sein lassen», ist er überzeugt. fko

